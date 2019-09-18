【歐聯】C朗戰馬體會前再談美斯　「不是朋友但關係良好」 (19:35)

馬德里體育會vs.祖雲達斯 now645/有線603/604台 明晨03：00直播

C朗與美斯叱咤球壇逾10年，但一直各為其主。C朗上月在歐聯頒獎禮邀約對方聚餐，算是萬中無一。他再為這段關係解釋：「我與他稱不上是朋友，但我們確實一同佔據了這個舞台15年。我們關係良好，因為彼此都知道在互相推動。」惟對於誰勝誰負，他有一個確切答案：「他已寫下足球歷史，但我想我值得贏第6、7、8次（金球獎），在他之上。」

C朗早前已在預告片中，因提及已故父親一度落淚。節目在今晨播放全集，他謂自己因性侵傳聞而對外界失去信任，「現在只有4個百分百信任的親朋」。即使他現已成為最賺錢的運動員，但也透露自己11歲時，曾在球場外的快餐店乞求免費漢堡。

祖雲達斯明晨分組賽首輪作客馬德里體育會，皇家馬德里則會在A組作客巴黎聖日耳門，亦是馬德里雙雄兩名新「7號仔」夏薩特及祖奧菲歷斯的考牌戰。夏薩特已在西甲為皇家馬德里「地標」，今仗出征前強調需為新東家重奪歐聯。馬德里體育會的祖奧菲歷斯，則遇上葡萄牙隊前輩基斯坦奴朗拿度（C朗），惟他拒絕當「新C朗」。

上屆於歐聯16強止步的德甲班霸拜仁慕尼黑，明晨亦會捲土重來，力爭在B組頭炮迎貝爾格萊德紅星打響勝鼓。惟賽前拜仁主帥尼高高華暗示，借將菲臘比古天奴未必披甲。曼城明晨則在C組首仗作客薩克達，球隊日前在英超意外不敵升班馬諾域治，賽前主帥哥迪奧拿稱不會因一時失利而對麾下失信心。

相關報道：【意甲】C朗接受訪問憶亡父潸然淚下 嘆對方未能見證自己成就感遺憾

其他報道：【歐聯】薩爾斯堡新星夏蘭特首戰戴帽 看齊朗尼魯爾 望複製阿積士神話