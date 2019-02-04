【歐聯】利物浦車路士齊因12碼告負　高普轟判罰偏頗拿玻里　巴克里爭射宴客 (16:47)

利物浦上季分組賽作客3戰全敗，包括對拿玻里一戰。他們今場表現比上次到訪時有改善，但穆罕默德沙拿未能把握文奴拿斯的失誤，射門被阿歷斯梅列特僅僅拍出。另一邊的阿祖安卡斯迪路首戰歐聯，亦曾飛身撲出梅頓斯近門窩利。主隊終在82分鐘憑右中場荷西卡利祖博得12碼，梅頓斯操刀開紀錄。新兵洛蘭迪則補時把握華基爾雲迪積克誤傳單刀，為拿玻里鎖定2：0勝局。

利物浦體能較佳，下半場中段起佔上風，但最終落敗，領隊高普直認12碼是轉捩點，認為卡利祖插水，跳起後才與安德魯羅拔臣接觸，更說：「這間房有兩個人認同是12碼，他們都戴眼鏡，但我戴的才是合適度數的。」拿玻里教練安察洛堤就拒評論，但指出上季紅軍的經驗，笑言「不要害怕，你在那不勒斯輸了，仍可能贏歐聯的」。他們暫時在E組以得失球差落後榜首的薩爾斯堡，後者主場6：2重創亨克。

利物浦落敗後啟程回英，下周日晚作客另一支哀兵車路士。「藍戰士」主場控制形勢，卻被華倫西亞射手洛迪高摩連奴74分鐘奠勝。他們原有機會扳平，視像裁判（VAR）末段因丹尼爾華斯手球補判12碼，但後備上陣5分鐘的巴克里疑與韋利安及佐真奴費路爭射12碼，終射中楣彈出界，令車路士3分盡失。華倫西亞新帥施拉迪斯則獲上任後首勝。

車路士主帥林柏特賽後為巴克里辯護，稱對方一向是球隊劊子手，而韋利安雖承認「自己有意操刀，但見他（巴克里）有信心」，之後亦接受「車路士一同落敗」。惟根據上季統計，佐真奴的操刀順序僅次已離隊的夏薩特，在上月的歐洲超級盃，加時的12碼亦由他射入。

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