【歐聯】車仔紅軍兩大新星勢登場　阿巴謙艾利洛冀助響頭炮 (22:58)

「藍戰士」的21歲新星譚美阿巴謙今季大放異彩，近3仗英超攻入7球，位列射手榜首位，勢將獲英格蘭隊徵召參戰歐國盃外圍賽；不過擁有尼日利亞血統的他，雖然兩年前曾堅拒尼國足總招手，日前卻「改口風」稱未決定為哪國效力。英國傳媒報道，英軍主帥修夫基將派遣副手入場觀看這名新星的表現，盼可將其收歸旗下。

另外，將作客拿玻里的利物浦，料將續又穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼等主力攻堅，不過後備席上的新星哈維艾利洛同樣備受關注。16歲的艾利洛上季效力富咸時上演英超地標，季後傳獲皇家馬德里及巴黎聖日耳門等青睞，惟最終選擇加盟紅軍。無獨有偶，艾利洛代表紅軍上陣的首仗正式季前友賽拿玻里，惟球隊最終以0：3不敵對手。明晨歐聯倘上陣，將成為球隊在歐聯的最年輕上陣球員。

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