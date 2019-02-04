【歐聯】衛冕利物浦再鬥拿玻里　上季作客4射0中最不濟　軒達臣：已汲取教訓 (21:55)

利物浦明晨將展開歐聯衛冕征途，於E組作客拿玻里。兩隊上季亦身處同一組，在那不勒斯交手的一次算是利物浦全季表現最差的一場：全場僅得4次禁區外攻門，更沒有1次中目標，控球等數據亦處劣勢。拿玻里當時憑恩斯治尼絕殺而主場勝出，需再次防守他的阿歷山大阿諾特承認，對方實力被低估，「現實中是接近夏薩特的級數」。惟軒達臣認為球隊自該仗已改進不少：「我記得球隊賽後做了大量分析，表現亦自此進步很多。只要能表現出現時的實力，我們可以凱旋。」他續指球隊雖然愈戰愈勇，從而晉級淘汰賽並封王，「但上季還上季」，暫時不會說紅軍是奪標熱門。

《利物浦回聲報》的球評則指出，如利物浦能善用今季復出的阿歷士張伯倫的無球跑動，可突破拿玻里的防線。惟領隊高普確認左後衛安德魯羅拔臣昨因微傷沒跟隨操練，此役上陣與否需視乎臨場決定，而前鋒奧歷治則需養傷約半個月，邊路的推進或受影響。

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