【賽艇】海岸賽艇世界賽首落戶亞洲　港將李嘉文期待維港參戰助推廣 (18:47)

海岸賽艇世界賽今年首次選址亞洲，11月1日起一連三日於維港上演；賽道跨越天星小輪航道，市民可於維港兩岸或天星小輪上觀戰。賽事共7個項目，包括男子及女子單人雙槳、男、女子雙人雙槳、男、女子四人雙槳有舵艇，以及混合雙人雙槳。

本周忙於隊內選拔賽的3名上屆奧運代表，今日抽空出席賽事記者會，他們均對世界賽在港上演感期待，「大師姐」李嘉文形容海岸賽艇較靜水賽刺激，冀吸引市民觀賞，有助推廣賽艇運動。港隊正就10月底於韓國進行的靜水亞洲賽及此賽事選拔，嘉文認為海岸賽對主項亦有幫助：「海岸較考驗應變能力，克服不同環境對運動員一定有益。我未試過兩個項目的賽期如此接近，但不知道會否是一生人一次在港舉行，所以挑戰再大，也希望能出戰。」她又表示這兩個比賽後，將集中備戰明年4月的東京奧運亞洲區外圍賽。

香港網球公開賽近日因社會局勢延期，被問及會否擔心賽事受阻，賽事籌委會副主席吳江泓表示：「現時已有美國、德國等多支隊伍表示有意來港。國際賽艇聯會亦曾表示不擔心香港現時狀况，賽事於海上進行，相信不太受影響。運動員的安全必然是賽會首要考慮，我們正就各種可能情况計劃應變方案。」

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