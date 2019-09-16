【港超】飛馬補時入球逼和大埔　兩軍爆發衝突球證拔2紅10黃 (23:04)

飛馬相隔一季，今季主場重回香港大球場作賽，有635人入場。上半場雙方慢熱未有威脅埋門互無紀錄，但不乏埋牙場面，球證庚建峯在上半場已拔5面黃牌。換邊後大埔於64分鐘憑辛祖近門撞射打開紀錄，主場的飛馬及後換入陳肇麒及李藹軒加強攻力，飛馬前鋒查理士於87分鐘門前失機後，戰至補時5分鐘，這澳洲籍快馬將功補過扳平。被追平後大埔韓籍球員金玫基在後備席廂表現激動，除了跟第4旁證黃琦海理論，更向飛馬後備席怒踢水樽，引起雙方職球員爆發口角及衝突，當中飛馬助教陳偉豪向金玫基淋水還擊，球證最終向大埔的金玫基及後備門將保羅出示黃牌，令前者「兩黃一紅」，飛馬則有陳偉豪被逐離場。今仗球證共出示2紅10黃，大埔佔1紅7黃。

賽後大埔主教練馮凱文點名批評，第4旁證黃琦海處理最後情况欠公道。他續道，補時失分難免氣餒，但下半場已有多次機會失球，加上「老毛病」尾段欠集中，故和波合理，惟向球迷保證，離球隊打開勝利之門將不遠。大埔另一主教練郭嘉諾稱，被扳平後金玫基有作投訴，已第一時間拉回他着冷靜，承認對方或有「手尾跟」停賽多於1場。郭笑稱對方今仗帶傷上陣，可順道給其養傷。大埔下仗將於下周日社區盃對傑志，爭逐今季首項錦標。

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