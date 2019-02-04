【英超球評】聯賽5輪後顯攻守差距　利物浦曼城勝一籌　阿仙奴「後欄着火」勢危（文：TD） (21:30)

俗語有云「小心後欄着火」，潮語亦有「唔好搞我後面」。箇中意義放在球賽上亦非常合用，一支球隊之所以能在一個聯賽爭標，攻守兩端的能力都需要得到保證。

單以前5輪聯賽後的表現來看，前兩名的利物浦及曼城在戰術執行及攻守平衡上，明顯勝過其他球隊。兩軍無論在入球數、攻門次數、禁區內攻門次數、傳球次數、控球率，以及角球次數，都名列聯賽前兩位。不過相比上季，兩軍在防守上卻稍為失色，「紅軍」目前5戰失4球，雖與曼聯及李斯特城並列失球最少，但上季球隊至第10輪才失第4球，這或與門將艾利臣比加受傷有一定關係。而「藍月」5戰失6球，上季球隊至第14輪才錄得同樣的失球數，相信與中路防守仍在磨合有關，皆因曼城防守中場由新援洛迪卡斯簡迪接班，取代上季重臣費蘭甸奴，而中堅老臣高柏尼離隊及拿樸迪受傷，影響了球隊中軸穩定性，雖然對長遠而言利多於弊，惟若洛迪及史東斯未能及時證明可擔大旗，今季爭標的天秤勢傾向利物浦一方。

熱刺算是暫時最接近利物浦與曼城的球隊，今夏在中後場防守增強板凳深度之餘，亦獲基斯甸艾歷臣留效，攻守兩端算是平衝，多項數據亦名次前茅，但球隊仍有依賴哈利卡尼及孫興慜「搵食」的現象，若兩人狀態低迷勢必影響球隊發揮，影響戰績。

曼聯及車路士今夏陣容走年輕化，同屬各自球會名宿的少帥蘇斯克查及林柏特，都敢於讓年輕人披甲，放手一博。當然，年輕絕不是罪，但小將經驗尚淺是事實，發揮不穩及犯錯頻率較高的情况已在開季表露無遺，這亦明顯反映在曼聯的進攻（5場入8球包括兩球12碼），以及車路士的防守（5場失11球）數據之上。以兩軍的取態，似乎為未來之意更甚於爭標。

筆者愛隊阿仙奴，暫列「Big6」包尾絕非無因，球隊進攻看似悅目，但效率甚低，首五輪在前列球隊中名列前茅的竟是盤扭次數，相反傳球次數比李斯特城還低，幸得鋒將奧巴美揚及拿卡錫迪踢出身價才維持競爭力。防線上，作為隊長的防中格列沙加失位情况比小將古安杜斯更甚，兩名年過30的中堅柏柏斯達夫普路斯及大衛雷斯，卻鹵莽得像初生之犢。5戰過後明顯看得出是一支會「後欄着火」，不斷讓人「搞我後面」的球隊，這樣的防線表現，睇怕難以指望突破近年頹勢，能否爭回前4亦存疑。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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