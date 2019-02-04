【籃球世界盃:附精華】西班牙大勝阿根廷　時隔13年再登頂　盧比奧膺MVP (16:24)

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上屆世盃8強下馬的西班牙隊，日前於4強苦戰至雙加時，才擊敗澳洲隊晉身決賽，但休息一天後今晚決戰阿根廷隊，體能未受考驗，甫開賽已取得明顯優勢，相反「藍白軍團」39歲老將史高拉未能乘上場勇態，首節慘食白果。西班牙隊首節領先9分，小前鋒戴克在第2節試圖領阿根廷隊反撲，但半場仍落後31：43。

西班牙隊下半場一度領先逾20分，最終盧比奧取下全隊最高的20分，助狂牛軍團以95：75大勝，自2006年後重奪世界盃冠軍，阿根廷隊則有戴克獨取全場最高的24分，飲恨奪亞。太陽後衛盧比奧獲頒最有價值球員，此仗亦取14分的中鋒馬克加素爾，則繼早前助速龍稱霸NBA總決賽後，再奪球壇最高殊榮。賽後盧比奧稱：「我希望享受這一刻，這是人生中美妙的一章，因為這榮譽會伴隨我一生。」

而法國隊上周8強爆冷淘汰美國隊後，雖於4強敗予阿根廷隊無緣決賽，但今午在季軍戰爭一口氣。面對坐擁米斯等多名球星的澳洲隊，法國隊有長時間得分雙位數落後，但第4節大舉反擊，打出一節25：13攻勢，終以67：59驚險取勝，追平5年前創出的球隊最佳成績，連續兩屆摘銅。

今仗表現平平的NBA爵士中鋒高拔，賽後承認為無緣決賽感失望，但他稱：「這面銅牌肯定不會讓我們滿足，但我們是唯一一支隊伍，能夠近兩屆均踏上頒獎台，相信是一點安慰。法國隊會繼續向前邁進，爭取在日後大賽有更佳成績。」澳洲隊則未能打破宿命，繼續無緣奧運及世界盃獎牌。

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