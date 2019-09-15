【港超】比圖補時助南區逼和理文　愉園小勝流浪取港超首捷 (17:35)

理文上季聯賽10隊中只排尾二，今季簽入列斯奧及李康廉等多名經驗球員銳意捲土重來，今季首仗主場以4：2擊敗香港飛馬後，今午續在深水埗運動場出擊，但在開賽3分鐘，先被南區中鋒查維斯頭槌開紀錄。27分鐘，理文前鋒尼迪利被陳港斌拉跌博得12碼，這名上仗大演帽子戲法的法國籍射手親自操刀中鵠，攻入今季第4球兼為理文半場扳平。

換邊後5分鐘，理文新前鋒基華尼頓把握積施利回傳失誤，跑足大半場再扣過門將謝德謙破網，反超前2：1兼取得在港超首個入球。及後理文翼鋒李康廉於72分鐘頭部受傷需送院治理，今仗補時長達7分鐘。戰至94分鐘，南區最後一擊，中堅比圖後上禁區射入扳平比數，雙方踢成2：2各得一分。賽後理文與南區同得4分，分別排聯賽第2及3，落後榜首東方龍獅2分。

南區主教練鄭兆聰承認，球隊上半場發揮欠佳，但下半場表現漸有改善，滿意及接受賽果。南區將於3日後再出戰菁英盃揭幕戰對富力R&F，他稱會輪換給小將機會。理文主教練陳曉明說，球隊領先但錯失多次機會，未能拉開比數後不夠進取，失去應有的風格，但稱球隊經過一季磨合，已踢出其風格的六、七成，相信將來可繼續進步。

另一場由兩支升班馬較量的賽事，愉園憑西班牙籍前鋒加維蘭於57分鐘一箭定江山，作客屯門鄧肇堅運動場以1：0小勝標準流浪，取得升上港超後首場勝仗。

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