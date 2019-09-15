【英超】曼城敗走升班馬諾域治　哥迪奧稱未是時候恭喜利物浦 (16:29)

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曼城是役先失兩球，前鋒阿古路其後雖追回1球，但主隊前鋒迪姆普基換邊後破網擴大優勢。今季轉投曼城的西班牙隊中場洛迪卡斯簡迪，在完場前雖攻入加盟後首球，但未能助曼城扳平，最終以2：3敗走諾域治。藍月是役控球率超過六成，射門次數更多達10次，惟始終未能平反敗局，18場英超不敗走勢告終。曼城賽後5戰3勝1和1負得10分，以5分落後5戰全勝的利物浦排次席。

吞下聯賽首敗，哥迪奧拿賽後未有懷疑麾下的能力，但認為勝負已分之論，是言之尚早：「聯賽只進行了5輪賽事，現在只是9月，我們有什麽可以做？難道要恭喜利物浦奪得聯賽錦標了嗎？我想說，球迷不可能期望球隊每場都贏，亦不會每季做足100分。」曼城一對中堅史東斯及奧達文迪是役接連犯錯致敗，但哥帥稱將繼續信任他們：「我從未懷疑麾下的能力，他們畢竟是平常人，犯錯時很正常的。我愛我的球員，與他們合作是榮譽。我相信球隊將捲土重來。」

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