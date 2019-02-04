【英超】拉舒福特12碼助曼聯險勝李斯特城　熱刺車路士大捷　三軍齊重返前六 (00:20)

曼聯陣前有主力保羅普巴受傷，改由尼曼查馬迪協防，開賽4分鐘先要迪基亞救出占士麥迪臣的近射。不過，拉舒福特3分鐘後被敵衛蘇恩古禁區內剷跌，12碼無人爭奪下，未有再重犯上月對水晶宮宴客的錯誤，親自操刀破網，為曼聯早段取得領先。李斯特城則在上半場中段搶得更多控球，芝維爾的窩利僅被迪基亞托出底線。倒戈的哈利馬古尼為曼聯頂住一輪高空攻勢，換邊後亦數次阻止占美華迪中路爆破，為曼聯守住勝局，獲得近4場以來首場勝仗。

在倫敦，熱刺憑孫興慜入兩球、拉美拿建功及水晶宮後衛雲安荷特擺烏龍，主場大勝4：0，賽後以5戰8分排第3，以得失球差依次領先同分的曼聯、李斯特城及車路士。

「藍戰士」則憑後衛湯姆利以一記30碼世界波，取得個人英超首球，加上譚美阿巴謙大演帽子戲法，成為第3名連續3仗最少入兩球的英超球員。他之後再擺烏龍，仍無阻球隊作客5：2擊敗勁敵狼隊。惟復出的中堅魯迪格半場被換出，未知是否舊患復發，或打擊領隊林柏特以前6名完成聯賽的目標。

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