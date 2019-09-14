【英超】利物浦挫紐卡素跨季14連勝　「埃及文明」包辦3球 (21:36)

高普賽前稱「要宏觀作輪換之餘，亦要保持運作暢順」，正選只有奧歷治及阿歷士張伯倫，取代法明奴及佐敦軒達臣。作客的紐卡素則趁紅軍未入局，7分鐘反擊即由左翼衛積祖威廉斯後上右腳破網領先。利物浦之後圍攻，28分鐘由文尼接應安德魯羅拔臣橫傳扳平。雖然奧歷治及後受傷，法明奴提早入替，但後者一上陣即交出直線，文尼入楔時雖慢過對方門將杜巴夫卡，但把握對方甩手而輕鬆射入空門。法明奴72分鐘再在禁區內後跟助攻穆罕默德沙拿，助紅軍終以3：1取勝，開季5戰全勝轟15球。

另外，曾效利物浦及紐卡素的前英格蘭隊前鋒奧雲，接受《泰晤士報》訪問時表示，13歲兒子患上遺傳性黃斑點退化，近乎失明，無法效法他成為足球員。

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