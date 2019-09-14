【女足】傑志後衛鍾貝琪外流蘇格蘭女乙球會　盼趁年輕見識世界 (20:07)

21歲香港女足守將鍾貝琪出身車路士足球學校， 於2017/18球季加盟傑志，隨即協助球隊首奪香港女子聯賽冠軍，去夏曾代表港女足出戰雅加達巨港亞運。她今午入場看傑志對佳聯元朗的港超前，透露將到蘇格蘭工作假期兩年，下周一離港，並即將加盟當地女子乙組球會基爾馬諾克，只待會方完成球員註冊手續。她稱：「趁獲批工作假期，想同時見識外地足球水平。一定會掛念傑志女足職球員，因為在這裏真的很開心，早前完成最後一課操練後，真的很不捨，但都要忍着哭，因為我不喜歡在人前流淚。」她補充，由於球會是業餘性質無薪，自己平日需兼職維持生計。

阿K透露，4、5月曾到英格蘭的布力般流浪及史篤城試腳，但受工作假期簽證限制而未能加盟，最後獲去年轉投史雲斯、現效力基爾馬諾克的傑志前隊友秦正行介紹，會方看過其比賽片段後，加上欠缺後衛，終成功轉會，令二人將可再成隊友，而阿K或可趕及在季尾上陣。

秦正行去年外流，亦推動了鍾貝琪外流的決心，「她加盟史雲斯對我是個很大推動力，她比我年長，仍不放棄外闖，令我覺得自己有可能做到。多點香港球員到海外踢波是一件好事，不需永遠限死自己在香港。」她說，香港女足教練團早前曾詢問她何時離港、能否參與明晚對菲律賓女足的國際友賽，但她以無隨隊跟操為由婉拒入選，但稱會入場為隊友打氣。

港女足明晚在國際A級友誼賽迎戰菲律賓隊，主力張煒琪今日隨隊在賽場將軍澳運動場操練，並與教練列卡度出席賽前記者會。

其他報道：【港超】東方完場前7分鐘連轟3球 克服作客劣勢贈富力4蛋

其他報道：【港會壁球賽】歐詠芝毋懼眼傷主場三度封后 葉梓豐男單摘銀飲恨