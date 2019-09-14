【港超】球迷掛橫額促追究7.21事件　佳聯元朗作客2:2逼和傑志 (21:30)

傑志首輪5球大勝愉園後，經國際賽周後再於旺角場出擊。元朗今仗作客，有網民賽前發起行動，以示要追究元朗「7.21」襲擊及8月31日警察在太子港鐵月台追捕乘客事件，除了場外有人派發文宣單張，今仗看台掛上多件傑志7號及21號球衣，並在比賽21分鐘，有球迷拉起「元朗黑夜，追究到底」橫額及相關事件相片，並高呼「721唔見人，831打死人」口號。而身兼元朗區議員的佳聯元朗會長王威信則未有入場。

傑志今仗以翼鋒蘇沙取代射手洛迪古斯，聯同倒戈的基爾頓正選，「藍鳥」在上半場不乏攻勢， 戰至44分鐘，由林恩許在門前混戰中打開紀錄，以1：0領先半場。56分鐘，元朗憑下半場後備入替的中華台北隊中堅王睿，接應罰球近門頂入。3分鐘後，傑志憑同樣後備入替的洛迪古斯建功，再次領先2：1，這名西班牙籍射手連續兩仗入球。不過，69分鐘，元朗再由曾梓軒近門撞入扳平2：2，及後傑志一次攻門，但費蘭度射門及鞠盈智補頂皆中楣下，最終雙方各得1分。傑志失分後，榜首席位讓予同日大勝富力R&F的東方龍獅。

23歲的曾梓軒今季隨主教練陳文俊轉投元朗後，開季兩仗皆建功，入球數字已超過上季在凱景的1球，他稱原因與由過去任防守球員轉任右翼鋒有關。這名港足名宿曾偉忠之子笑言，期待有入場的父親今晚給予評價，也希望藉球員表現，挽回大眾對球隊的印象。

傑志隊長黃洋稱，球隊在季初仍在試陣及磨合階段。對於他跟丹尼、艾里奧及唐建文，為港足征戰兩場世界盃外圍賽，兩周內踢3場是否體能有影響，黃洋稱這不是藉口，認為今仗控制形勢可做得更好，從而減少消耗體能。

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