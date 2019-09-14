【港超】東方完場前7分鐘連轟3球　克服作客劣勢贈富力4蛋　 (17:32)

受場地質素等因素，富力R&F幾經波折及安排翻新工程，這場賽事最終維持在燕子崗體育場舉行，然而受廣州今午下大雨及有雷暴影響，場地出現積水，令賽事順延半小時至下午3時才舉行。作客的東方龍獅排出一個較防守的陣式，由上仗3中堅改踢4後衛，一對閘衛翟廷峯及李家豪傷癒復出首為新東家上陣，而中場起用隊長梁振邦、迪高及梁冠聰3名偏重防守的球員，前線由快馬艾華頓與中華台北隊翼鋒陳浩瑋支援中鋒慕沙。主隊富力方面，林志堅賽前操練受傷，由白鶴補上，伊高沙托尼與迪布利及基奧雲尼攻堅，伊高今仗亦首次與上季和富大埔前隊友較量。

富力首仗以4:1大勝大埔，踢出強勢，但東方在上半場補時階段憑迪高先開紀錄。富力落後一球下，換邊後換入利安高及袁振昇加強攻力，但未能扳平下後防暴露更多空位，結果在86分鐘被基頓接應角球再下一城，這名入籍中堅開季兩仗皆有入球，1分鐘後艾華頓建功及後備入替的鍾偉強，於補時階段先後再入一球，終助東方作客4：0大勝爭標勁敵富力。而東方主教練李志堅，繼上季領大埔在兩輪聯賽及高級組銀牌4強後，再一次面對富力作客取勝。

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