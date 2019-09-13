【籃球世界盃:附精華】西班牙兩次加時挫澳洲　將與阿根廷爭冠 (23:26)

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西班牙隊今屆雖有加素爾因傷無緣隨隊出戰，但其效力速龍的胞弟馬克加素爾，與太陽星級控衛盧比奧狀態大勇，面對「黑馬」澳洲隊，雙方一直拉据，戰至第4節尚餘8秒，馬克加素爾博得兩個罰球，助球隊以71：70反超前，惟及後澳洲隊的馬刺控衛米斯在完場前同樣博得罰球，兩罰中一下追平終要打加時，首次加時尚餘4秒，落後兩分的西班牙隊再次由馬克加素爾挺身而出，博得起手犯規後兩罰全中打成80：80平手。而第2次加時西軍打出一段7：2攻勢下，未再予澳洲隊翻身機會，終以95：88取勝，13年來首闖決賽。

同日另一場4強，阿根廷隊在39歲老將史高拉攻入全場最高28分下，助「藍白軍團」以80：66擊敗法國隊，17年來再晉決賽，將與西班牙隊在後晚爭冠。

另外，明日出戰7-8位名次賽的美國隊，總經理高蘭基路今日對於錄得史上最差成績感失望，但稱讚球員們已盡力，是一支好的團隊。他又表示：「為了準備這屆世盃，我們賽前進行了大量工作，也獲得很多球員的出戰承諾，因此我們覺得有一手好牌，我們肯定可以組建一支好球隊，但最終很多球員沒有出現在賽場上，讓人很失望。誰也想不到美國隊會有這麼多臨陣退出的球員，這的確是個巨大的遺憾。」而他又透露已着手準備明夏東京奧運，並將與球員及球隊商討，希望屆時可以完整的陣容出征。

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