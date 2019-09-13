【港會壁球賽】「準壽星」葉梓豐首闖決賽　明日為港爭標忍口拒吃月餅 (21:00)

昨晚於8強苦戰5局才過關的葉梓豐，今午面對卡塔爾隊球手杜達米，先取一局11：4後被對手以11：9扳平，但「葉梓」冷靜應戰下再贏一局11：5，雖然第4局領前至10：7時，連失數分遭扳平，但最終仍以12：10險勝，首次於此賽事進軍決賽，將面對蘇格蘭隊球手洛賓。葉梓稱昨仗未對體能造成太大考驗：「今個夏天，教練專注提升我們的體能，感覺頗有成效，為我們累積能量去衝擊一整季賽事，如今剛開季，自覺已迅速進入狀態。」他今午爭取冠軍，或成提早而來的生日禮物，又笑稱要待明天決賽後，才能吃月餅慶祝中秋。

衛冕女單的歐詠芝在4強，面對今年第三度碰頭的馬來西亞隊的劉薇雯，花42分鐘以局數11：5、6：11、11：9、11：5擊敗對手，續寫今年對賽全勝紀錄，距衛冕僅差一步。她在次圈賽事被對手撞傷左眼，昨仗因傷處腫起影響視野，但表示幸好今日已消腫：「比賽有時難免受傷，自己也曾擔心，但隊醫檢查後指應無大礙。」她明天將對埃及隊4號種子阿芭絲，後者以局數3：2險勝蘇格蘭隊球手晉級。

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