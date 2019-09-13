【網球】香港公開賽因局勢不穩延期　網總會長:難保一周賽事順利 (16:53)

網總會長莫君逸今午出席台維斯盃抽籤儀式後，回應香港公開賽延期決定，形容情况特殊，正與國際女子網球協會（WTA）協調另覓賽期：「我們難以確保長達一星期的賽事順利進行，延期決定獲WTA及贊助商等持份者支持，雖然難免虧蝕，但相信會令賽事更成功。」賽事總監黎百年補充，香港公開賽去年獲頒WTA年度最佳國際級別賽事，延期是為了保持賽事水準。

香港公開賽屬WTA國際巡迴賽之一，自2014年起每年10月於維園上演，由於賽期與WTA年終賽接近，過往吸引不少知名球手參賽爭取積分，包括「大威」維納絲威廉絲、前世界一姐禾絲妮雅琪及姬爾芭等，去年首奪美網的日籍名將大坂直美，雖因傷臨時退賽，但亦來港宣傳賽事，今次是該賽事首度延期。

此外，台維斯盃男子團體賽將於明天起，一連兩日於維園上演亞洲/大洋洲區第2組賽事，港隊主場迎戰強陣出擊的中華台北隊。去年當選「最具潛質運動員」的15歲小將黃澤林（Coleman）打頭陣，越級挑戰前世大運個人、團體雙金猛將莊吉生，後者雖然剛於美網外圍賽止步，但世界職業排名第132，Coleman形容是自己生涯遇過最強的對手，但未會因此怯場盼全力爭勝。

台維斯盃亞洲/大洋洲區第2組對賽順序

首日（9月14日）

黃澤林vs.莊吉生

楊柏朗vs.吳東霖

次日（9月15日）

楊柏朗/王康傑vs.謝政鵬/楊宗樺

楊柏朗vs.莊吉生

黃澤林vs.吳東霖

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