【意甲:有片】借用拿玻里主場令更衣室面目全非　安察洛堤轟市政府背信棄義 (19:09)

意大利城市那不勒斯今年7月舉辦世界大學生運動會（世大運），並以意甲球會拿玻里主場聖保羅球場作為主場館。相隔約兩個月後，球會在社交網站上載影片，指市政府未能回復球場更衣室原貌，片段中可見設施一片凌亂。主帥安察洛堤批評當局的做法不能接受，更影響球隊明晚(香港時間周日凌晨）意甲迎戰森多利亞的部署。
那不勒斯今年7月舉辦世大運，並以市內最具規模、意大利第3大場館聖保羅球場作為主場館。由市政府持有的聖保羅球場，在世大運落幕後同時進行維修及翻新工程。因應有關安排，拿玻里於意甲首兩輪賽事為作客賽事，至明晚對森多利亞回師主場。然而球隊在社交網站上載片段，顯示更衣室內仍有不少維修設備，垃圾等更隨處可見，一片凌亂。
拿玻里主帥安察洛堤在球隊上載片段佐證前指，有關當局的處理手法不能接受及荒謬：「世大運至今已有約兩個月的時間，但市政府仍未能將球場回復原貌。他們曾承諾如期將完好的球場交給我們，但顯然做不到。兩個月之內你可以興建一間屋，但竟然不能把一個球場弄好？球隊怎麼可能使用這個球場對戰森多利亞（意甲）和利物浦（歐聯分組賽）？」
另邊廂，那不勒斯市政府議長波里路卻認為，球場的問題並不大：「或者只是幾扇門需要修理，其餘的設施良好。我認為球隊可正常使用場地作賽。」惟有報道指市政府連夜趕工翻新。
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Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 2019年9月12日