【國際賽傷兵】「FIFA病毒」肆虐　拜仁蜂兵失主將　英超列強飽吃驚風散 (23:13)

德甲次席拜仁將作客多兩分的「一哥」RB萊比錫前，證實於上周隨德國隊操練的中場哥列斯卡，因觸傷左大腿及需做手術，肯定無緣這場聯賽大戰，以及下周中歐聯首仗迎戰貝爾格萊德紅星。他被指踢法類似德國名宿馬圖斯、波歷克和曼聯名將史高斯，故失去他無疑是拜仁的損失。

排第5的多蒙特則將會迎戰多1分的第4球隊利華古遜，卻有可任左閘或中場的德國國腳尼高舒侯斯，因左腳受傷上陣成疑，也未知能否趕及下周中歐聯復出惡鬥巴塞隆拿。巴塞則有葡萄牙國腳尼爾遜施美度的缺陣，西甲對陣華倫西亞時右後防勢有負面影響。皇家馬德里則有塞爾維亞隊鋒將盧卡祖域舊患復發，卻在返回馬德里數天後復操，聯賽迎戰利雲特可以候命。

英超方面，曼聯兩名在英格蘭隊分別受傷病困擾的右閘雲比沙卡和中場連格據報已無大礙，料可鬥客軍李斯特城；下周日作客屈福特的阿仙奴，則有中場烏拉圭隊的盧卡斯托拉拿與瑞士隊的格列沙加掛彩，但問題應不大；鄰會熱刺則有中場盧施素受創，需養傷至10月底，由於這阿根廷國腳暫非正選，料對這北倫敦球會影響有限。

國際賽主要傷兵：

球會 球員（司職） 國籍 傷患

英超

曼聯 雲比沙卡（後衛） 英格蘭 背部

曼聯 連格（中場） 英格蘭 身體不適

阿仙奴 格列沙加（中場） 瑞士 阿基里斯腱

阿仙奴 盧卡斯托拉拿（中場） 烏拉圭 肌肉

車路士 艾馬臣柏美尼（後衛） 意大利 腿後腱

熱刺 盧施素（中場） 阿根廷 髖關節

曼城 根度簡（中場） 德國 感冒

白禮頓 李安度杜沙特（中場） 比利時 鼠蹊

德甲

拜仁慕尼黑 哥列斯卡（中場） 德國 左大腿

多蒙特 尼高舒侯斯（後衛） 德國 腳部

法蘭克福 軒迪列加（後衛） 奧地利 小腿肌肉

西甲

巴塞隆拿 烏姆迪迪（後衛） 法國 腳部

巴塞隆拿 尼爾遜施美度（後衛） 葡萄牙 膝蓋

皇家馬德里 盧卡祖域（前鋒） 塞爾維亞 不詳

意甲

羅馬 辛基斯安達（中場） 土耳其 大腿

拿玻里 艾利夫艾馬斯（中場） 北馬其頓 膝蓋

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