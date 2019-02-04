【附精華：籃球世界盃】美國男籃名次賽不敵塞爾維亞　創隊史最差大賽成績 (22:02)

美國隊今夏在包括夏登、安東尼戴維斯、路夫及李拿特等多名主力退隊，加上勒邦占士因私事避戰下，僅以甘巴獲加、塔圖及米曹等將擔大旗，早被視為由職業球員代表美國隊以來最弱的一支「夢幻隊」。結果在熱身賽已曾被澳洲隊擊敗下，來到世界盃8強終被法國隊拉下馬，今於名次賽遇上去屆決賽對手塞爾維亞隊，終以89：94再次吃下敗仗，只能轉戰7-8位名次賽，這意味「夢幻隊」將肯定打破2002年第6名的隊史世界盃（包括前身的世界賽）最差成績。此外，今場敗仗亦是美國隊由職業球員參賽以來，首次錄得連敗紀錄，而球隊上一次在這項賽事連敗，已是1970年的世界賽。

另外，籃壇傳奇球星高比拜仁今現身北京出席慈善活動，期間他分享自己對實現夢想的看法：「實現夢想是一個非常艱辛的過程，當我們掙扎在追夢之路時，我們需要試圖在掙扎中找到樂趣。當你真正有了在掙扎中找到樂趣的意識，那麼是否實現夢想就已沒有那麼重要了。」而他隨後將為下周日在當地舉行的世盃決賽擔任頒獎及閉幕禮嘉賓。

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