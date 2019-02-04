【附精華：紀念賽】高柏尼紀念賽主角因傷缺陣　賽前感激曼聯名宿參與　稱「有時我們若能站在一起，這城市將會更強大」 (21:08)

曾效力曼城11年的比利時隊名將高柏尼，今夏以球員兼教練身分轉投母會安德列治，不過因開季成績不濟而免去教練職務，以球員身分續戰。而「藍月」為這名33歲昔日陣中主力中堅舉行紀念賽，由曼城傳奇隊面對英超明星隊，雖然主角本人因腿筋傷患缺陣，但兩軍依然星光熠熠，主隊由哥迪奧拿領軍，陣中坐擁現役及昔日效力曼城的戰將，包括阿古路、大衛施華、尼祖迪莊及赫特等，而由比利時隊主帥馬天尼斯領軍的客隊，亦有傑斯、史高斯、尹佩斯及雲達沙等名將助陣。最終曼城傳奇隊由柏度夫及馬華路禾尼各建一功，以2：2賽和由羅比堅尼及尹佩斯「士哥」的英超明星隊。

高柏尼賽前笑言：「這是很困難的選擇，我不能冒險上陣，如果是賽季後踢我會選擇披甲。」而他又感謝不少曼聯名將參與這場紀念賽，並指：「這城市的成功元素永遠不能少了曼聯，我們雖然敵對，但有時我們若能站在一起，這城市將會更強大！」而為明星隊上陣的曼聯名宿加利尼維利是役亦拉傷腿筋，他賽後笑言「這是我踢球以來第一次觸傷腿筋」。

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