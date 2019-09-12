【港超】東方明早出發廣州備戰作客富力　將帥認沒球迷隨隊有影響 (18:56)

東方龍獅今早在將軍澳足球訓練中心操練，明晨將出發到廣州備戰。東方主教練李志堅稱，早已跟球員以維持作客賽事做準備，「畢竟太多因素未能預料，故不作多想」。中場林嘉緯稱，教練上周已交代要有心理準備作客廣州，「以最壞打算以作準備」。後衛梁冠聰稱，受近來中港關係欠佳，球員難免會感緊張，期望足總今次安排理想，讓今次「身先士卒」的東方球員，證明給其他港超隊，作客廣州是沒問題及完賽後可順利返港。

至於港人入境或遭審查手機資料的傳聞，東方門將葉鴻輝稱，球員總會有擔心過關的情况，但從昨日報道得悉，富力已向有關部門溝通，盡力協助客隊完成賽事，相信無礙球隊賽前備戰。林嘉緯承認，部分球員傾向不想此時作客比賽，但作為職業球員，便需接受及尊重足總決定，但希望足總以保障球員安全為優先：「始終我們是今季首支港超隊上廣州作客，受此前入境過關的傳聞，對球員想法肯定會有多少影響，所以希望足總一定要以球員安全為最優先」。23歲小將鍾偉強稱，入境問題或多或少會影響球員的賽前專注，當下只能相信雙方球隊的安排及盡量集中備戰。

不過，東方球迷會「東方十二人」，早前發聲明指未能保障球迷安全下，將拒絕隨隊作客觀戰。李志堅稱，當然希望有球迷到場支持，但理解球迷會決定，「明白他們很想現場支持球隊，但可能他們來不到會更掛心，凡事盡量正面看」。葉鴻輝及梁冠聰均承認，賽事沒有己隊球迷打氣總有一定影響，後者說：「始終踢波是給球迷看，有球迷現場打氣，跟沒有的情况是有一定分別，或會影響球員動力，但對此理解和明白，希望球迷透過其他方式，繼續支持球隊這場比賽。」

另外，足總繼菁英盃後，今日公布高級組銀牌賽程，經過抽籤，首圈兩場賽事於下周六（21日）揭開序幕，頭場由愉園於元朗大球場鬥香港飛馬，尾場為佳聯元朗在將軍澳運動場對理文。8強戰於11月9日及10日展開，衛冕的傑志將遇上元朗對理文之勝方，上屆亞軍和富大埔則與標準流浪爭入4強，決賽於明年2月9日在旺角大球場上演，冠軍獎金為15萬港元。而這項本港歷史最悠久的盃賽，自2016年起，已連續4屆沒有冠名贊助。

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