【港超】富力R&F續用廣州主場　稱與入境部門溝通助客軍北上 (20:12)

就球隊及球迷憂慮入境問題，富力R&F競賽部專員許世競表示，富力會方正通過「有影響力人士」跟出入境部門溝通，盡力協助港超球隊順利完成作客行程。足總亦確認，今日視察燕子崗草地及設施後，認為富力適合以此為今季港超主場。不過，東方球迷會早前已發聲明，在未能保障東方球迷入境安全下，遺憾地拒絕北上觀戰東方對富力的賽事。至於富力第2場主場賽事為本月28日對愉園，據悉因接近「十一國慶」，富力及愉園雙方均已申請延期，正待足總安排。

另外，足總公布香港女足將於下周日（15日）晚上8時，在將軍澳運動場踢國際A級友賽，迎戰菲律賓女足。港女足20人決選中，張煒琪及郭靖雯等主力均在陣中。賽事門票只於當日比賽球場售票處發售，票價一律30元。而菁英盃賽程亦於今日出爐，賽事在下周三（18日）開鑼，首場為B組的富力在旺角場對冠忠南區。

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