【世盃外】女球迷國內觀戰被捕自焚亡　伊朗球員挫港足後獻入球哀悼 (18:39)

伊朗足球隊昨晚於世界盃亞洲區外圍賽，以2：0擊敗港足旗開得勝，然而一眾球員贏波後未及慶祝，已接到噩耗。因自焚危殆多日的莎拉昨逝世，伊朗隊隊長索查繼上周在instagram聲援莎拉後，昨晚再撰文悼念：「今日是國家隊最苦澀和悲痛的勝利，我們取得兩個入球並贏了球賽，但我們沒有勝出。我們輸了，因為天仍未破曉，我為自己的無能為力感到羞愧，更為那些掌握邪惡權力的人羞恥。在此向她的家人，以及所有伊朗女生送上慰問。」

昨日在香港大球場，有伊朗女生入場舉牌盼引起關注；昨仗入球者安沙里法特賽後亦未在社交平台慶祝，而是貼上莎拉的照片哀悼。伊朗隊另一主力加富里，在發生自焚事件後亦有聲援，而他和隊長索查在其後兩場世盃外賽事均未獲上陣機會。

因一襲藍衣而獲外號「Blue Girl」的莎拉，早前喬裝進入男子足球賽後被判監半年，其後在伊朗首都德黑蘭球場外自焚，留醫多日終告不治。此事令外界再次關注伊朗對女性進入體育場觀看男子賽事的限制，伊朗是少數仍有此禁令的國家，伊斯蘭教國家如沙特阿拉伯去年已取消禁令。網民以「#FifaStandUp4Sahar」向國際足協施壓，而後者已對伊朗足總發出通牒，要求10月前取消禁令，否則或面臨禁賽。

此外，意甲球會羅馬昨日亦在twitter撰文：「羅馬的主色是黃和紅，但我們今天心裏都為莎拉染上藍色。這場漂亮的抗爭使我們團結，不會分化我們。現在是時候，讓伊朗所有人都能一起享受足球比賽。願死者安息 #BlueGirl 」

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