【世盃外】艾克森地標戰梅開二度　國足5:0大破馬爾代夫響頭炮 (16:30)

國足主帥納比一如所料，派出武磊、艾克森及楊旭攻堅，另一歸化球員李可則先任後備。面對世界排名第152位的馬爾代夫，國足佔盡優勢，並憑吳曦及武磊的入球，半場領先2：0。換邊後楊旭操刀極刑得手，助國足遙遙領先至3：0。至83分鐘，韋世豪在禁區內被對手踢跌博得12碼，並由今仗表現一般的艾克森操刀射成4：0。這名效力廣州恒大的30歲前鋒完場前再建一功，最終助國足大勝5：0。值得一提的是，今仗馬爾代夫隊亦吞下球隊歷來對賽主場最大敗仗。

國足是役大勝對手打響頭炮，賽後成為網上熱話，然而兩名歸化球員艾克森及李可賽後的舉動更引起網民關注。兩人在賽後身披國旗，在球場內接受球迷歡呼。有內地網民留言，指「讓那些噓國歌的人無地自容」。亦有人指艾克森能取得入球因能唱國歌，比「那些所謂中國人更有中國心」。然而有球迷認為，馬爾代夫隊是「球員只懂打漁的球隊」，實力平庸，同組對手包括敘利亞隊等，才是國足的真正考驗。

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