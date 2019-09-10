【世界盃外圍賽】羅梓駿地標戰兩度攻門　盼主場好波獻港人 (23:54)

港足今晚於香港大球場出戰世界盃亞洲區外圍賽，主場力戰亞洲「一哥」伊朗隊終以0：2告負，亦有兩名22歲小將羅梓駿及鄭兆均迎來大港腳「地標戰」。「羅梓」6月友賽中華台北隊入決選但沒上陣，上仗作客柬埔寨隊原定正選，但賽前操練不適臨時缺陣，今仗終出任左翼衛，上半場更兩度殺入禁區攻門，幾乎繼今夏代表傑志友賽曼城後再建奇功。他歸功於球迷支持：「落場沒壓力，是因為球迷給予很大信心，他們用打氣聲提醒球員這是主場，一定要踢場好波回饋大家。」

補選入大港腳的鄭兆均，昨仗下半場63分鐘後備入替，更有一次射門命中目標。他表示會在球會理文加倍努力，盼下次不用補選入圍，而是正式入選大港腳。

今仗亦是主帥麥柏倫領軍港足後，至今3場仍然不勝，不過他仍盛讚麾下今仗傾盡所有。伊朗隊曾5次進軍世界盃決賽周，實力屬亞洲頂級，港足今晚防守發揮出色，力抗強攻僅失兩球，主帥麥柏倫賽後一再稱讚球員表現：「我們知道己隊水平，賽前已知是硬仗，雖然輸波難免失望，但球員把戰術執行得很好，和上場賽事相距時間很近，且戰術上截然不同，球員仍全情投入及付出所有。」港隊下月10日將作客伊拉克隊，麥柏倫表示考慮徵召其他近日於聯賽表現出色的球員。

此外，據足總統計，門將葉鴻輝上周為港隊第73次上陣，超越李志豪的72場，成為歷來為港隊上陣最多的球員。為港征戰10年的他稱紀錄屬次要，更期望後輩接班為港創造佳績，並說：「要正視入籍兵問題，並不是說他們幫不到手，但長遠而言，我覺得應該要起用較多青年球員，你看好像今仗的羅梓駿、鄭兆均，二人落場後表現都很好，是否未來的賽事都可以給多點機會他們，始終4年後，我們球隊的年紀偏大，4年後肯定踢不到，要給屆時當打的青年去吸收多點經驗，從而踢出水準。」

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