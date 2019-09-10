【世盃外】港足力戰0:2不敵伊朗　1和1負暫列C組榜尾 (22:08)

港足23分鐘被敵鋒阿斯蒙得手，半場先落後0：1；下半場初段，港足未能把握數個反擊機會，戰至54分鐘，伊朗隊球員右路傳中，上半場倒掛未得手的安沙里法特門前撞射入球，港足再落後0：2。伊朗隊61分鐘換走中場美迪托拉比，由鋒將阿美利入替；首度入圍港足決選名單的小將鄭兆均，亦隨即入替唐建文。

69分鐘，阿斯蒙被羅梓駿撞跌，由軍醫治理後繼續上場，但因此領黃的羅梓駿疑抽筋，並隨即被鍾偉強入替；同時伊朗隊亦以卡利美換走上屆世界盃決賽周成員艾巴希米。領先兩球的伊朗隊其後稍為放緩攻勢，再有數次起腳但均沒命中。剛進入補時階段，丹尼策動反擊並獲界外球，但亦被阿斯蒙頂走；完場前徐宏傑與對手口角，但哨子聲隨即響起，港足終以0：2落敗。

自8年前世界盃外圍賽起，港足各項賽事主場面對西亞球隊，錄得7場1和6負，僅在2017年6月友賽0：0悶和約旦隊。至於連同非國際A級賽，港足至今曾6次與伊朗隊交手僅1勝5負，今仗保住未曾負多於3球或以上的對賽往績。

此外，今晚進行的另一場C組賽事，柬埔寨主場以0：1不敵巴林隊，後者1勝1和得4分，以1分力壓踢少一場的伊朗隊暫列榜首；港足下月10日將作客伊拉克隊。

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