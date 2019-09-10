【世盃外】港足獲萬人大球場力撐　半場0:1落後亞洲一哥伊朗 (21:12)

港足上周四在今屆首場分組賽，以1：1賽和同組排名最低的柬埔寨隊，僅得1分；今晚回歸主場獲球迷「不割席」力撐。賽事門票於網上預售至昨天，售票網在球迷搶購下昨晚一度「死機」，特惠票亦早在今日下午4時售罄。

就香港近月反修例風波，有本地球衣店今日特設免費印字服務，為有港足球衣的球迷免費印上打氣字句，球場內所見，不乏球迷印上5號或51號球衣，背後印上「Hongkonger加油」、「香港榮光」等字句，有球迷表示，5象徵「五大訴求」，而1代表「缺一不可」。

港足今仗踢4-5-1陣式，屯兵唐建文、艾里奧、羅素、丹尼、徐宏傑、羅拔圖、羅梓駿共7名守將，以抵擋亞洲排名第1的伊朗隊，夏志明復任正前鋒，打單箭頭等待反擊。不過，客軍上周輪空養精蓄銳，今仗派出阿斯蒙、查漢巴克殊、安沙里法特3大箭頭，聯同比蘭雲特、米列莫哈馬迪、夏沙菲等常規主力一同正選壓陣。

有「伊朗美斯」之稱的阿斯蒙11分鐘接應查漢巴克殊門前飛頂，被港足門將葉鴻輝撲出；4分鐘後，阿斯蒙再於禁區內右腳施射斜出。戰至17分鐘，「子彈」夏志明把握機會左路反擊，傳中予羅梓駿門前施射，但被伊朗隊門將比蘭雲特接實。23分鐘，客軍球員禁區外抽射省中隊友，阿斯蒙補射破網，助伊朗隊領先1：0。34分鐘，伊朗隊夏沙菲主射罰球斜出；兩分鐘後再有安沙里法射無人看守下倒掛，幸有葉鴻輝飛身撲出。伊朗隊40分鐘再有罰球機會，列沙伊安操刀高出，最終港足半場落後0：1。

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