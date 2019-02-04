【歐國盃外圍賽:附精華】迪比助攻超史奈達　助荷蘭大捷　德國榜首戰挫北愛 (16:29)

荷蘭今仗先由巴布於17及48分鐘建功領先。迪比尾段入球後，再助攻韋拿杜姆，助球隊作客大勝4：0，暫時在C組4戰9分列第3。德國則作客憑後衛侯斯頓保攻入國家隊首球，及基拿比補時埋齋，以2：0擊敗北愛爾蘭隊，5戰得12分，以較佳對賽搶走對手的榜首之位。

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連同上周4：2勇挫德國，荷蘭隊在歐國外錄兩連勝。迪比亦兩場貢獻3助攻，近10年則第17次，超越已退役的史奈達，他表示樂見自己獲委以重任。受益人之一的老將巴布則說，現在的橙軍沒有山頭主義，更願意為其他人配合：「以前有四大天王（史奈達、洛賓、雲達華治及尹佩斯），我覺得他們每一個都想當頭號球星。這樣說可能很奇怪，但我們現在更像一支團隊，為隊友製造機會、走位，而不是獨力肩負責任。」

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