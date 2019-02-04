【世盃外】伊朗新帥韋莫斯首次正式領軍　稱未受示威影響　來港為全取3分 (21:22)

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因應香港近月發生連串示威及警民衝突，伊朗足總早前曾兩度提出將比賽改至中立場舉行，最終在足總提交比賽評估報告後，維持在香港比賽。伊朗隊新帥韋莫斯在賽前記招上，被問到香港情况時，他僅稱球隊來港是來比賽及全取3分，不會理會無關足球的事。伊朗隊在世盃外亞洲區次圈C組首輪輪空，上周四提早來港及連日閉門操練，韋莫斯稱已適應香港濕熱天氣。韋莫斯6月履新後，曾領軍兩場友賽，分別5：0大勝敘利亞隊及1：1和韓國隊，而明仗將是這比利時隊名宿的首場正式賽事，力爭個人及球隊在世盃外打響頭炮。

伊朗隊大半隊成員均曾出戰去年俄羅斯世界盃決賽周，在白禮頓翼鋒查漢巴克殊今季仍未替該英超隊上陣，以及狀態大勇的鋒將泰列美因傷退隊，入球重任落在將首為韋莫斯麾下上陣的阿斯蒙身上，這24歲前鋒因盤扭技術出色被譽為「伊朗美斯」，但身高達1.86米的他，其實頂上工夫及入楔能力皆不俗，在今年初亞洲盃為伊朗隊攻入4球成首席射手。此外，老將迪查加、在土超落班的新星沙耶文拿，以及手力驚人的門將比蘭雲特，皆悉數有參與今晚在香港大球場的賽前最後一課操練。

賽事由日籍球證山本雄大執法，他曾於今年5月執法日職賽事時， 因入球無效而犯下嚴重錯誤，更被日媒狠批為「世紀大誤判」，事後亦被日本足總罰停賽兩周。不過韋莫斯稱，每個人都會犯錯，故不擔心球證執法水平。

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