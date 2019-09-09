【世盃外】港足明晚大戰亞洲一哥　將帥冀遇強越強回應球迷支持 (20:31)

香港vs.伊朗 now633/635台 周二晚上20：00直播

港足上周在世盃外亞洲區次圈C組首仗出師不利，作客僅以1：1賽和柬埔寨隊，主教練麥柏倫領軍兩仗1和1負未能打響勝鼓，球隊場上表現陷劣勢而備受批評，如今再遇世界排名高達23位的伊朗隊，難免各界打定輸數。

港足今傍晚到大球場踩草作賽前操練，麥柏倫出席賽前記招上說，相對上仗對柬埔寨隊，今仗是截然不同的部署，承認是相當難應付的硬仗，故戰術上不能太進取，但期望能製造壓力給對方，並透露沒有球員受傷，可「夫添」迎戰。

他續道，理解球迷對港足上仗表現的批評，但指防守已做得不錯，只是進攻需要改善，籲球迷給予球隊耐性，「我們不可能只練數課就令球隊變得流暢，不過我相信經過明仗，可為球隊未來帶來更多答案。」他呼籲球迷坐滿大球場，提高球員戰意。港足歷來與伊朗隊對壘5次，往績為1勝4負，但對上一次交手，已要追溯到31年前的事，對賽數據難作參考。

面對亞洲「一哥」，港足將要穩守突擊，預計會排出更防守性的4-5-1陣式。但正如4年前世盃外為港足力挽狂瀾的門將葉鴻輝，以至大器晚成、近年才入選大港腳的34歲守將唐建文，均指在香港球迷面前主場出擊，便不會以「輸少當贏」的心態應戰。而隊長黃洋也稱，期望在主場比賽踢出水準，讓球迷看到「香港足球仍然有希望。」

明仗或重任正前鋒的「子彈」夏志明稱，自己和隊友都是「遇強越強的人」：「作為球員，無論對手幾強，我們一定不會練習怎樣輸、或輸少當贏，否則這樣想已經輸了一半，這個心態甚至我也覺得有些羞恥。」就上仗改踢右翼，「子彈」澄清在入選前，教練已跟他及球會教練鄭兆聰有溝通，自認可勝任多個位置，還笑言「前教練金判坤，還曾經安排我踢右閘。」麥柏倫則在旁補充，他自己也是球員出身，不會安派球員踢其感到不舒適的位置。

被問到球迷明晚入場或表達政治訴求，麥柏倫稱不評論政治事件，但強調香港仍然是安全的地方，適合外隊來港參賽，以及相信示威者不會影響比賽秩序。

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