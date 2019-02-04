【世盃外】港足明晚大球場迎戰伊朗　球迷放下球會敵對　場內「we connect」築人鏈力撐 (17:44)

超過40個歐洲球隊的本地球迷會或專頁，早前相繼發文向警方濫權的暴力行為說「不」，以及呼籲警務人員退出球迷會，但個別球會官方回應有違球會政策要求刪文，以及引來內地官媒批評。

港足將於明晚世盃外亞洲區次圈C組主場大戰亞洲「一哥」伊朗隊，賽前網民分別發布多款文宣海報。有網民發起明晚7時，即賽前一小時於銅鑼灣站集合，穿上各自愛隊球衣以示同一陣線，沿途高舉橫額及喊支持港隊的口號，並呼籲在場內穿回港足等紅色球衣，在球員入場及比賽開始一刻齊唱《香港之歌》，以及半場休息時，在球場旗桿該層，手拖手築成「香港之路」人鏈，圍繞大球場一圈。

本地球迷組織《波台黐線佬》，上周中以署名「一眾來自香港的忠實球迷」發布「9月10日宣言」，內容提及今夏香港民眾對自由及人權爭取，換來強權打壓、警方暴力不斷升級，令香港經歷一場人道危機，「家園已病重當中」，故此時將放下球會之間敵對關係，以最溫和方式，向愛隊及世界表達對良知的呼喚，明晚入場將以「各種最卑微的方式，不同又一致地向世界說明，香港人民的五大訴求，缺一不可」。

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