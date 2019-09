【歐國盃外圍賽：附精華】高文結束逾3年國際賽入球荒　法國大捷　阿軍主帥：奏錯國歌麾下不能比賽 (19:53)

今仗延遲10分鐘上演,事關賽前誤奏安道爾國歌為阿爾巴尼亞國歌,令阿軍球員拒絕比賽。主辨單位其後奏回阿國國歌及向客軍球迷致歉,令比賽得以進行。法國隊此役有攻擊手基利安麥巴比、奧士文尼迪比利及中場保羅普巴因傷避戰,但效力拜仁慕尼黑的翼鋒京士利高文於8和68分鐘建功,加上前鋒基奧特及伊干尼分別在27和85分鐘各入一球,令「高盧雄雞」以4:1大勝完場前破蛋的阿軍。

近季傷患頻仍的京士利高文,在取得逾3年以來國際賽入球及獲選為最佳球員後說:「對我和團隊來說,這是一場好的比賽。我為球隊而高興。球隊努力不懈,球員由始至終都能集中精神。賽果是合乎邏輯的。」但主帥迪甘斯說:「己隊出線形勢是樂觀的,但應可有更多入球。我們做了必須做的事,即使末段是放鬆了一點。」然而阿軍的意大利籍教練列查則說:「播錯國歌是大事。我的球員表示,沒有正確的國歌,令他們不能展開比賽。」

They played the Andorran anthem before the France-Albania match. Albania refused to play until the correct anthem had been played.

This is inexcusable on the part of the host France - you had one job!#ALBFRA pic.twitter.com/wxfJxgKF2p— Admirim (@admirim) September 7, 2019