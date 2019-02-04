【歐國盃外圍賽：附精華】高文結束逾3年國際賽入球荒　法國大捷　阿軍主帥：奏錯國歌麾下不能比賽 (19:53)

今仗延遲10分鐘上演，事關賽前誤奏安道爾國歌為阿爾巴尼亞國歌，令阿軍球員拒絕比賽。主辨單位其後奏回阿國國歌及向客軍球迷致歉，令比賽得以進行。法國隊此役有攻擊手基利安麥巴比、奧士文尼迪比利及中場保羅普巴因傷避戰，但效力拜仁慕尼黑的翼鋒京士利高文於8和68分鐘建功，加上前鋒基奧特及伊干尼分別在27和85分鐘各入一球，令「高盧雄雞」以4：1大勝完場前破蛋的阿軍。

近季傷患頻仍的京士利高文，在取得逾3年以來國際賽入球及獲選為最佳球員後說：「對我和團隊來說，這是一場好的比賽。我為球隊而高興。球隊努力不懈，球員由始至終都能集中精神。賽果是合乎邏輯的。」但主帥迪甘斯說：「己隊出線形勢是樂觀的，但應可有更多入球。我們做了必須做的事，即使末段是放鬆了一點。」然而阿軍的意大利籍教練列查則說：「播錯國歌是大事。我的球員表示，沒有正確的國歌，令他們不能展開比賽。」

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