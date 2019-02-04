【歐國盃外圍賽：附精華】卡尼戴帽　入球超名宿靴斯　英軍4蛋贈保軍3戰全勝 (18:21)

卡尼於24分鐘接應史達寧傳球打開紀錄，其後於49和73分鐘射入12碼，繼去年俄羅斯世界盃分組賽大勝巴拿馬隊後，再為英格蘭隊一仗獨取3球。他今仗又在55分鐘投桃報李助攻史達寧，終令英軍以4球淨勝保加利亞隊，賽後3戰3勝共入14球只失1球，暫領前下周三凌晨客軍對手、多踢1場的次席球隊科索沃1分，而保軍則5戰不勝只得兩分續包尾。

卡尼已為英軍上陣40次入25球，一口氣分別趕過入24球和23球的名宿靴斯及梅頓遜，在英軍射手榜升上第14位，暫少入53球的榜首朗尼28球。卡尼賽後說：「這是自豪時刻。這是努力成果。」另外，他已為英軍入8個12碼，超越7球的朗尼進佔次席，只少紀錄保持者入9球的林柏特1球。他坦言射極刑的成功秘訣在於練習，並立下宏願：「我們已很久未有贏得冠軍。作為隊長，這是我的目標。」

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