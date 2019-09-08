【美網】19歲安祖絲古輕取細威封后　首奪大滿貫創加拿大歷史 (17:10)

坐擁23座大滿貫的細威賽前被看高一線，惟安祖絲古先發制人，首局即打破細威發球局，並以6：3拿下首盤；她在次盤領前5：1後，一度被細威扳平，但最終安祖絲古仍以7：5取勝，成為首個稱霸大滿貫單打的加拿大籍球手。年僅19歲的小妮子表現得難以置信：「這刻難以用言語表達，但我真的無比高興，為了這刻我已努力多時。」

安祖絲古去年底世界排名仍在178位，今年打出驚喜，美網前已奪下3項錦標，飆升至現時第15位，美網奪冠後排名將升至個人新高第5位。她上月曾在羅渣士盃決賽與細威碰頭，當時因後者傷退而捧盃，今日名正言順贏過偶像，安祖絲古感嘆道：「今年是夢想成真的一年，尤其能在這舞台面對莎蓮娜，這位真正的網壇傳奇，太美妙了。」

自去年產後復出，細威至今仍無緣錦標，亦是兩年內第四度於大滿貫決賽連失兩盤飲恨。不過，相較去年美網決賽不敵大坂直美後大發牢騷，細威今日大方道賀：「我喜愛比安卡（安祖絲古），她是一個很棒的女孩。如果任何人捧走此錦標，除了維納絲（姐姐維納絲威廉絲），我希望就是比安卡。」

明晨壓軸上演的男單決賽，33歲的天王級名將拿度，將面對年輕10歲的俄籍新星尼麥維迪夫。第五度打入美網決賽的拿度，將力抗體能考驗，力爭個人第19座大滿貫，追逐宿敵費達拿的20座紀錄。

相關報道：【美網男單】拿度美網決戰丹尼麥維迪夫 33歲天王爭生涯19貫 23歲新星圖成攔路虎

其他報道：【台北羽賽】鄧謝配等足9個月重奪世巡金牌 鄧俊文:奧運年挫強手最難得