【台北羽賽】鄧謝配等足9個月重奪世巡金牌　鄧俊文:奧運年挫強手最難得 (15:23)

肩負港隊今站最後希望的鄧謝配，昨日力退奧運奪銀的馬來西亞隊，殺入混雙決賽，今日以世界第10身分，硬撼世界第6的韓國隊組合，最終僅花38分鐘便以局數21：18、21：10奠勝，時隔9個月重奪世巡賽冠軍，亦是二人在奧運積分開始計算後首項冠軍。

阿雪去年肩傷停練，俊文一度換拍檔征戰，以保持狀態，直至今年4月，這對「左手配」才故劍重逢。二人早前於世界賽8強止步，無緣連續兩屆奪牌，今站連退兩隊排名較高的組合，一吐烏氣，俊文嘆道：「這個冠軍好難忘，而且意義重大，因為讓阿雪一步步恢復，擔心過後進展原來比我們想像中快。現在是奧運年，每站都有強手，能擊敗兩隊排名高的對手，特別難得。」

阿雪則透露，俊文抵埗後病倒，自己亦有不適，賽前不抱期望下，反而打出佳績：「原本都是抱衝擊心態，反而沒有包袱。下周便要轉赴常州出戰中國公開賽，但沒有種子排名下，首仗便要鬥日本隊，希望可以乘勇有突破。」

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