【世盃外】港足復操迎戰伊朗　老大哥唐建文盼以表現為港人加油 (20:34)

港足下周二將於香港大球場世盃外亞洲區次圈C組第2仗，今午復操迎戰世界排名26位的伊朗隊。港足日前作客柬埔寨隊只能打和1：1，痛失2分，但該仗後備入替的右閘唐建文表示，希望透過對伊朗隊的賽事為香港人加油：「伊朗是亞洲第一，今仗不會當成普通比賽。最近香港正在發生一些事，我真的很想在這個時刻，為香港爭取一些東西回來。」他續道：「全香港人都在努力中，我們都想在這場賽事努力給大家看，盡哂全力，每一球都要好集中，就算對手比我們強得多，結果可能會好失望，我們仍然要為自己和香港人奮鬥。」

被問到下周二賽果最終若令港人更失望，「唐文」說：「我聽身邊很多人說會否輸少當贏，或當取經驗，但我覺得，代表香港參加世界盃外圍賽不是當玩，我接受不到以取經驗的心態比賽。我明白外界認為是輸少當贏，畢竟香港足球已給球迷失望了很多年，難道失望便不做？」

門將葉鴻輝說，上仗對柬埔寨隊失分後，球員確是失望，但今午操練已收拾心情，會更集中應付往後賽事。阿輝去年有份評述世界盃賽事，稱伊朗隊實力確實很強，只能盡量堵塞以減少對手製造進攻機會，「伊朗隊已不止是亞洲級數，而是世界級水平，進攻及攻守轉換速度皆快，去年世盃把握力好的話，已可擊敗葡萄牙隊。」雖然面對世界級球隊，但阿輝稱：「面對強隊不可只想輸少當贏，希望可在主場力求分數，雖然是難，但之前港足對強隊也曾試過守和，希望下周二也可做到。」

港足今午復操後，足總舉辦活動讓球員提早慶祝中秋節，包括吃月餅，並安排多名入籍兵在助教朱志光指導下，揮毫寫「中秋節快樂」及「香港隊加油」，在大戰前夕以輕鬆氣氛互相打氣。

伊朗隊自日前抵港後已連日閉門操練，今日傍晚則到青衣運動場，安排抵港後的第二課正式操練。

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