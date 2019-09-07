【港超】前東方右閘鄭璟昊亮相元朗活動　求上陣機會或重任翼鋒 (17:51)

佳聯元朗今早於元朗大會堂舉行就職典禮，為球隊教練團等職員及青訓小將頒發委任狀，並公布今季球衣胸口贊助商。隊長兼助教法比奥展示新主場球衣，會長王威信則在今季首次在球隊公開活動亮相，但只跟球隊成員合照，拒絕接受傳媒訪問。

29歲右閘「阿井」鄭璟昊時隔4年重投元朗，他稱今季東方人腳競爭比以往更大，跟東方主教練李志堅傾談過後，最終選擇回到元朗，「原本我可選擇留隊，最終決定離隊，當然是為了上陣時間。」他透露跟同樣由東方轉投元朗的曾至孝重逢，是他加盟原因之一，並落實轉會後，第一時間獲東方前主帥「牛丸」陳婉婷問好。至於是否希望重返港足，他稱已是「很遠的事」，當下只盼在球會有好表現。

「阿井」透露，曾跟元朗主教練陳文俊討論自己司職的位置，在隊中曾入選港足的右閘羅振庭近年表現穩定下，為不影響雙方上陣時間，他願意「讓路」重任左、右翼鋒位置。就元朗7月底發生暴力襲擊事件後，影響地區及球隊形象，在元朗長大的鄭璟昊稱，個人對事情感到不開心，他冀街坊可每周入場看港超賽事，暫且忘記生活上的不快。

元朗上周首輪港超主場1：2僅負東方，球會主席王德信稱，看過該仗後，感覺陣容較預期完整，證明是「實實在在的黑馬」，故將目標訂得更高，除了爭逐盃賽冠軍，由季前訂下的爭前5名，提高至劍指三甲。

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