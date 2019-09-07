【歐國外】韋拿杜姆傳射居功 荷蘭反勝德國 17年來首作客凱旋 (19:24)

橙軍是役雖先失守，但換邊後憑巴塞隆拿中場法蘭基迪莊的入球扳平，其後更憑德軍中堅莊拿芬泰希的烏龍球反超前。韋拿杜姆其後助攻予唐耶爾馬倫，射入其國家隊地標的首個入球，並在完場前破網，成為球隊凱旋功臣。荷蘭隊主帥朗奴高文賽後大讚麾下表現出眾：「球隊在落後下仍能站穩陣腳，充分顯示了球員的耐性及心理質素。事實上，上半場球隊的表現不至於太差，但能在下半場再進一步是取勝關鍵。」荷蘭隊對上一次作客德國贏波，已是在2002年11月的國際友誼賽。當時荷蘭隊憑古華特、雲尼斯達萊及哈索賓基各建一功，以3：1擊敗德國隊。

吞下分組賽首敗的德國隊，未能繼上仗作客荷蘭隊後雙殺對手，主帥路維嘆表現令人失望：「上半場球隊的控球已不及對手，下半場發揮更進一步受制，這顯然並非預期之內。在下仗作客北愛爾蘭隊前，這些問題要解決。」 德國隊落敗後，在分組賽4戰3勝1和得9分位列次席，以3分落後榜首的北愛爾蘭隊。3戰得兩勝1負的荷蘭隊，則以6分排第3位。

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