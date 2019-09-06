【世盃外】伊朗15世盃戰將壓陣　今傍晚練斧山道真草場 (22:16)

世界排名高達23名、亞洲排名第1的伊朗隊，昨日起職球員陸續抵港後，今日傍晚到斧山道運動場的真草場閉門操練，6月上任的主教練韋莫斯先向球員訓話，然後一眾球員開始訓練戰術。過去在香港舉行國際賽或球會的亞洲賽，香港足總也曾安排客隊到斧山道運動場操練。據悉伊朗隊周末兩天會繼續閉門操練，而周一晚會到比賽場地的香港大球場，作賽前最後一課操練。

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在落實賽事維持在下周二晚上8時於香港大球場舉行，香港足總今日亦正式公布伊朗隊來港的23人大軍，除了名氣最響的「伊朗美斯」阿斯蒙、迪查加及查漢巴克殊這3大球星，另有隊長索查為首的12名國腳，共有15人去夏有份出戰俄羅斯世界盃決賽周，可謂大軍壓境。

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伊朗隊訪港23人大軍：

門將：比蘭雲特*、馬沙希尼*、侯辛賀斯尼

後衛：夏沙菲*、米列莫哈馬迪*、保拿利干治*、馬捷賀斯尼*、列沙伊安*、卡納尼沙迪恩、加富里、尼特維、耶辛尼阿當

中場：迪查加*、索查*、美迪托拉比*、艾巴希米*、拉華拿希、卡利美

前鋒：阿斯蒙*、查漢巴克殊*、安沙里法特*、阿美利*、沙耶文拿

*為2018年世界盃決賽周伊朗隊成員