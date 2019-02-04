【歐國外】卻奧斯考慮歐國盃決賽周後退出德國隊　「就算未能奪冠也不會自殺」 (20:58)

德國vs.荷蘭 有線602/662台 明晨02：45直播

巴西vs.哥倫比亞 明早08：30開賽

於C組3戰全勝的德國隊，在明晨迎戰荷蘭隊前舉行記者會，其中效力皇家馬德里的29歲中場卻奧斯透露，將考慮於明年的決賽周後退出國家隊：「在這項大賽完結後，我相信是時候考慮這個問題。即使未能奪冠，我也不會自殺。但我只是想把精力投放在更重要的賽事上，上季完結後我有些疲累，我認為這與我身體的狀態有關。若能適當地作出調整，我的表現將可以更穩定。」軍情方面，效力弗賴堡的23歲射手禾特舒密特首獲徵召，加上狀態大勇的迪姆華拿，以華基爾雲迪積克為首的荷蘭隊防線勢面臨考驗。

另外，將於美國邁阿密友賽哥倫比亞隊的巴西隊，前鋒尼馬自今年6月6日友賽卡塔爾受傷後，一直未有為球隊及PSG上陣，並缺席其後舉行的美洲國家盃。鐵迪賽前指尼馬可候命上陣：「他已康復且進度良好。若然他不適合上陣，便不會入選。教練團將密切關注尼馬的狀態，但無論如何，他已準備好上陣。」除尼馬外，鐵迪今次亦徵召皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，是役或上演國家隊地標。而對手哥倫比亞隊則有兩大球星占士洛迪古斯及法卡奧缺陣，惟預料主帥昆洛斯將以路爾斯梅利爾及杜雲沙柏達掛帥，冀延續近6仗國際賽不敗的佳績。

其他報道：【世盃外】港足作客1：1和柬埔寨未響勝鼓 陳俊樂建功 被逼和後全場受壓

其他報道：【世盃外】李可社交網暗示落選國足23人大軍 網民質疑中文水平參差何以為國征戰