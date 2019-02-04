【世盃外】港足對柬埔寨隊失分　隊長黃洋盼球迷給時間改善　承諾主場爭取踢出希望 (19:39)

港足此前5次對柬埔寨隊的往績皆全勝，然而昨晚在世盃外亞洲區次圈C組首仗，只能打和1：1。入球功臣陳俊樂認為，球隊保持控球方面處理欠佳，以致未能掌握比賽節奏，令比賽陷劣勢。重返港足的夏志明稱，昨仗戰果非理想，但指是打和了一隊「比以前更強的柬埔寨隊」，承認以港隊昨仗表現，沒落敗已「執番身彩」。昨仗改踢右翼的他稱，用了很多體力回防，因而失去踢正前鋒的威脅，但指主教練已給很多好指示，亦花了不少心機剪輯片段分析對手，但備戰時間只有數天實在倉卒，「他不是一個神人，不能一時之間做到很多事。」

對於港足只得1分，隊長黃洋表示，雖相比上仗友賽不敵中華台北隊，默契已有進步，但承認表現仍不佳，球員是有責任，但否認踢得保守：「球員已較進取主動逼搶。」他認為，麥柏倫上任後，準備時間實在不足，呼籲球迷給予耐性，「沒有時間給主教練逐步建立一支其理想的球隊，而上任教練加利韋特建立一個好基礎後突然離隊，令港足部署及理念推倒重來，令球員需重新適應新的踢法。話雖世界盃外圍賽是4年一度，但也希望球迷再給港隊球員多一點時間及耐性。」他承諾，港足往後尤其主場賽事，會盡力踢回水準，「讓球迷看到香港足球仍然有希望。」艾力士也承認球隊上下都對賽果感失望，因球隊本可做得更好，故球場質素欠佳等因素，也不能成為失分的藉口。

麥柏倫表示，港足目前需從每場比賽中學習：「打和柬埔寨隊我們當然感到失望，每場比賽我們都在學習尋找答案。而球員會逐漸重拾狀態和成長，要知道這班球員都是披上港足球衣的鬥士。」

港足明午將於將軍澳足球訓練中心復操，後日為閉門操練，下周一傍晚會到香港大球場作賽前操練，備戰下周二大戰伊朗隊。

至於C組昨晚另一場賽事，伊拉克隊於完場前5分鐘憑19歲小將穆罕默德阿里建功，作客以1：1逼和早段打開紀錄的巴林隊。首輪港足、柬埔寨隊、伊拉克隊及巴林隊皆各得1分，而亞洲「一哥」伊朗隊則本周輪空。

相關報道：【世盃外】港足作客1：1和柬埔寨未響勝鼓 陳俊樂建功 被逼和後全場受壓

其他報道：【足球x田徑】雙性跑手塞門亞效法保特 明年轉戰足球場