【世盃外】港足作客1：1和柬埔寨未響勝鼓　陳俊樂建功　被逼和後全場受壓 (21:21)

世界排名139名的港足於世盃外亞洲區C組，作客面對被視為同組最弱、排名低31名的柬埔寨隊，正選改踢4-5-1陣式，中場由隊長黃洋與效力中超球隊廣州富力的陳俊樂鎮守中場，傑志22歲小將羅梓駿因賽前臨時受傷，未能首為大港腳上陣，改由去年底在東亞錦標賽外圍賽建功的另一小將鍾偉強「擔正」，聯同鞠盈智，支援兩名重返港足的箭頭，辛祖伙拍夏志明攻堅，亦是後者事隔近兩年，重新披上港足球衣登場。

賽事在可容納5萬人的金邊奧林匹克運動場舉行，甫開賽港足即反客為主不斷前場逼搶，開賽僅41秒，港足開出罰球傳中，中堅羅素迎頂僅柱邊出界。錯失入球良機的港足繼續主攻，12分鐘，夏志明遠射高出後，1分鐘後主隊中場柏寧一記「起飛腳」踢中徐宏傑，但球證僅出示黃牌。15分鐘，持續前場逼搶的港足終於取得回報，夏志明逼得主隊守將隊長維素控失球後，陳俊樂第一時間截得來球，在右路再殺入禁區快射建功，為港足領先1：0。入球後，場邊的主教練麥柏倫第一時間指向跟隨作客入場的數十名香港球迷們。

落後一球的柬埔寨隊開始加強攻勢，17分鐘一次半單刀攻勢，被港足門將葉鴻輝出迎化解。縱之後黃洋為首的中場繼續逼搶，但港足未能製造出中龍攻門後，被主隊於32分鐘扳平。主隊前鋒索平接應妙傳，突破越位擺脫羅素後呈單刀，再冷靜射破葉鴻輝的十指關，及後雙方互有攻守，維持1：1比數完上半場。

柬埔寨隊在扳平後漸入佳境，換邊後取得較多控球，不時從港足一對轉身較慢的中堅羅素及艾里奧身後尋找空間攻門，開始受壓的港足，在中場失勢後，僅靠角球等死球或反擊攻勢。58分鐘，港足由艾力士換入辛祖，但面對主隊愈踢愈順的組織傳送，一度令港足防線風聲鶴淚。70分鐘，港足先後換走傷出的徐宏傑及鍾偉強，由唐建文及19歲孫銘謙入替，並已用盡3個換人名額。反而主隊後備入替的年僅16歲小將真堤一次反擊施射中柱。大難不死的港足於79分鐘有威脅攻門，艾里奧接應角球迎頂被主隊門將撲出。尾段港足體能下降被主隊取得更多攻勢，但最終雙方都未能增添比數下，最終只能打和1：1，各得1分。

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