【世盃外】港足對伊朗隊維持在香港大球場舉行　伊朗強陣出擊今起陸續抵港 (16:41)

港足即將出戰世盃外亞洲區次圈C組，今晚7時30分作客柬埔寨隊，以及下周二（10日）在香港大球場迎戰「亞洲一哥」伊朗隊。香港足總表示，預計賽事按照原定計劃舉行。據悉亞洲足協回覆伊朗足總去信時，稱研究過保安因素後，對事件不會再有補充。伊朗隊大軍今日即登機啟程前往香港，多名球員亦在社交網發放動態，預告準備登機來港。伊朗駐港總領事館昨亦在社交網發文，顯示比賽場地仍然在香港大球場，換言之，賽事不會轉至馬來西亞的中立場舉行。

伊朗隊由比利時名將韋莫斯於6月接掌帥印，日前公布出征的23人大軍中，多達15名球員曾參與去年俄羅斯世界盃，包括「伊朗美斯」阿斯蒙、英超白禮頓翼鋒查漢巴克殊等主力，而近况大勇的前鋒達利美因傷退隊後，補選了33歲前隊長迪查加，前線陣容依然星光熠熠。

而就近月反修例風波，有網民及球迷組織發起行動，除了穿上港足球衣或紅衫入場，噓國歌及以英文表達訴求及反警暴，冀引起國際關注。

另外，港超球隊佳聯元朗，今落實從東方龍獅借入鄭璟昊，這29歲右閘於2013至15年兩季效力天行元朗，如今再重返成長地元朗的球隊效力。而元朗同時宣布外借門將蘇志偉予標準流浪。

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