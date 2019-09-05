【單車奇聞：有片】直播鏡頭有可疑　警方靠環西賽破獲大麻種植場　 (17:53)

在3日前的第8站環西賽，領先車手進入最後1公里時，直播鏡頭轉用直升機鳥瞰角度。除了看到車手們爭位的情况，觀察力更強的觀眾也有留意到，一路以紅色地磚為主的沿路大廈天台，有一處長滿植物。當地警方3日後確認在上址檢獲約40棵大麻，但由於屋主已逃逸，未拘捕任何人。轉售大麻在西班牙屬違法行為，但種植自用不會被檢控。

環西賽昨晚完成第11站，東道主車手伊杜利亞在14人突圍集團中脫穎而出，贏得個人首個世巡賽分站冠軍。阿聯酋航空車隊主將洛傑則繼續保住紅色戰衣，這名斯洛文尼亞籍車手在第10站個人計時賽大勝，總成績暫時以1分52秒領先現任世界冠軍韋華迪。

韋華迪所屬的移動之星隊來季將失去兩名主將，應屆環意賽總冠軍卡拉柏斯明年轉投另一世巡賽車隊英力士的旗下。前環西賽總冠軍，哥倫比亞籍名將昆達拿則降級，確認來季加盟洲際車隊Arkea-Samsic。

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