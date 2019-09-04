【世盃外】港足明晚作客柬埔寨求開齋　夏志明稱舊代仿真草成隱憂 (23:06)

柬埔寨vs.香港 now633/635台 明晚（周四）19：30直播

今屆港足與伊朗隊、伊拉克隊及巴林隊3支西亞強隊同處C組，明晚7時30分面對屬第5檔次的柬埔寨隊，搶分已成出線基本目標。港足主帥麥柏倫重召上季港超表現出色的辛祖及夏志明，聯同效力中超大連一方翼鋒艾力士，誓以勝仗為6月友賽首領軍不敵中華台北隊一吐烏氣。

港足歷來與柬埔寨隊5次對壘全勝，暫任助教的朱志光透露將使用4-2-3-1，甚至更進取的4-3-3陣式。麥柏倫今午在賽前記招強調不容輕敵：「柬埔寨隊歸屬感很強，球員清楚知道自己的角色；他們近年亦已建立清晰理念和系統，部分球員的技術及速度突出。我們亦預料要對抗主場球迷的強勁打氣聲，這亦是對手的一大優勢。」去年出任柬埔寨領隊的本田圭佑，亦在社交平台籲球迷入場：「球隊已進步不少，球員是為柬埔寨人民而戰，請大家支持！」

今晚完成賽前操練後，「子彈」夏志明指場地或有礙發揮：「這裏用舊代仿真草，自己不太習慣，腳筋及膝蓋均有負面反應，尤其對我這種速度型球員影響較大。不過場地偏大，有利打反擊，相信大家多跑一步，做到教練要求，會有正面賽果。」他又表示得知十多名球迷遠赴柬埔寨撐場，盼以勝仗作回報。

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