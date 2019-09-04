【英超】利物浦要求刪譴責警暴聲明　港官方球迷會毋懼除名拒刪帖 (21:00)

因應近日社會局勢，香港車路士官方球迷會率先於周日發表聲明，呼籲警務人員退會，此舉獲利物浦、曼聯、羅馬、帕爾馬等多間球迷會響應。其中香港利物浦官方球迷會，多名幹事以個人名義發表聲明，引述1989年導致96名「紅軍」球迷死亡的希斯堡慘劇，指當時警方修改證供，時隔27年才平反事件，涉事指揮官終被控95項嚴重疏忽誤殺罪。該聲明以此案勉勵港人：「呢一刻香港發生嘅一切，我亦相信終有一日，公義會再來臨。」

該球迷會昨晚於facebook表示，接獲英國會方通知，早前聲明有違球會守則，並要求刪除。香港球迷會回應道：「我們尊重球會政策，但我們不同意刪去聲明，現正向球會解釋該段聲明意義。球迷會願意承擔一切後果，嚴重將會引致本會被除去官方資格。」

此事今日亦被內地傳媒廣泛報道，其中官媒《環球時報》今早的報道中，上傳一張聲稱是與利物浦球迷服務部的電郵截圖，當中利物浦表示：「感謝你的來信，以及通知我們此事（香港球迷會的聲明）。」

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