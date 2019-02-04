【歐聯最佳:附報告連結】雲迪積克完勝辛尼膺衝刺王　100米可跑10.43秒 (19:40)

UEFA的統計包含上季所有歐聯及歐霸賽事，最終發現雲迪積克在利物浦作客巴塞隆拿的歐聯4強首回合中，一次回防段速達每小時34.5公里，較辛尼在對賀芬咸的一次衝刺快0.1公里/小時。另一曼城球員基爾獲加及皇家馬德里翼鋒加利夫巴利，則分別名列第3及第4。

報告亦提及其他數據，如阿積士的杜辛泰迪治場均衝刺62.25次，大拋離第2的拿玻里前鋒荷西卡利祖6.42次。「氣袋王」則由國際米蘭球員包辦頭兩名，中場波索域與馬泰斯雲仙奴平均每分鐘移動137米。報告甚至研究多場比賽，分析壓迫反搶、翼衛應用等，指出當代足球戰術講求靈活，而非鮮明風格。

歐洲足協統計報告連結

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