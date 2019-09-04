【港超】37歲陳偉豪投飛馬重遇南華戰友　為延續職業生涯感恩 (17:05)

飛馬今早在九龍仔公園足球場操練，身兼助教的陳偉豪，以球員身分參與全課操練，包括分隊賽。他表示今夏離開夢想FC後未有正式訓練，在3個多月來首次跟操後非常疲勞。「豪哥」承認，拒絕升班馬標準流浪邀請，原意是加盟港甲球隊東區，最終在8月結束前獲飛馬會長羅傑承親邀加盟，「因為大家熟絡，沒有猜疑，也不用講條件，啱就啱。」他笑言跟羅傑承傾談僅1個多小時，便完成「全球最快的傾約」，很感恩可延續職業生涯到第21年。

相關報道：【港超】港足前隊長陳偉豪加盟飛馬 任助教兼球員 助文彼得領軍

37歲的陳偉豪以球員兼助教身份加盟飛馬，跟隨昔日戰友文彼得，輔助對方執教。二人曾在流浪、南華及港足共事逾10年，文彼得稱「彼此了解性格，不用特別遷就」，覺得對方對香港足球有承擔：「我們為香港隊貢獻十幾年，如果不走出來提升香港足球水平，又有誰可做到？如果到某個年齡就轉行，是不是浪費了？」他稱對方仍需時重拾狀態，或未能於下周末港超隨隊在香港大球場迎戰和富大埔。

陳肇麒則相信「豪哥的實力毋容置疑，其經驗在港超絕對無問題」，亦可為其他球員立榜樣，又笑言期待再次接應對方的長傳建功。不過，昔日南華球星聚首成焦點，「陳七」苦笑稱，這亦是香港足球的悲哀：「後生的趕不走我們，我都想有後生踢得好，然後我們退落來。」

其他報道：【轉會總結】球星留隊損害西甲雙雄 皇馬「大花筒」未見成效